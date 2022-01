David Sassoli ricoverato in un ospedale italiano: le sue condizioni di salute

David Sassoli è ricoverato dal 26 dicembre in un ospedale in Italia. A renderlo noto, il portavoce Roberto Cuillo. Il ricovero del presidente del Parlamento europeo è stato necessario per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente è stata cancellata”.

LEGGI ANCHE: Scuola, continua il braccio di ferro tra Governo e Regioni: dopo la Campania, anche la Sicilia posticipa il rientro

David Dassoli ha 65 anni e a dicembre ha annunciato che non si ricandiderà alla guida del Parlamento europeo per non dividere la maggioranza europeista tra socialisti, Ppe e liberali, quindi permettere di andare avanti con i popolari alla presidenza.

L’ultimo ricovero a settembre a causa di una polmonite

A settembre era stato ricoverato a Strasburgo a causa di una polmonite che però non era stata causata dal Covid. “Lo aspettiamo al Parlamento europeo per continuare a lottare insieme per un’Europa più giusta, più equa e più solidale”, sono gli auguri degli eurodeputati al presidente del Parlamento europeo. Anche Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Partito democratico, ha comunicato sui social la sua vicinanza su Twitter: “Sono molto dispiaciuta per le condizioni di salute di David Sassoli – ha scritto – di nuovo costretto al ricovero. A lui l’abbraccio di tutte le senatrici e i senatori del Pd”.

L’ultimo post pubblicato su Twitter del presidente del Parlamento europeo risale a questa mattina e riguarda la morte della giornalista Silvia Tortora: “Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo, vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile”.