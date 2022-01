Piero Chiambretti, clamorosa decisione Mediaset dopo la positività al Covid

Dopo la notizia della positività al Covid di Piero Chiambretti, Mediaset ha preso una decisione mai vista prima riguardo il suo programma Tiki Taka.

Piero Chiambretti si è ammalato di nuovo di Covid, pochi giorni dopo la somministrazione della terza dose del vaccino. Il conduttore, infatti, aveva avuto una precedente esperienza con la malattia qualche mese fa, quando tutta la sua famiglia si contagiò pesantemente con la prima variante del virus.

Lui riuscì a guarire, ma purtroppo sua madre non ce la fece. Il dolore per il presentatore fu fortissimo, e si aprì a raccontare qualche dettaglio nel corso di un’intervista. Cercò di uscirne grazie all’amore per sua figlia, che definisce “la metà della sua vita” e a cui ha dedicato recentemente un’autobiografia: “Chiambretti”, edito da Sperling & Kupfer.

Piero Chiambretti, il primo conduttore in smart working

A causa del nuovo contagio di Covid, Piero Chiambretti si trova attualmente a casa in quarantena. Ammette, con la sua solita ironia, di avere tutti i sintomi caratteristici della malattia: “Mal di gola insistente, forte emicrania. Dovrebbero chiamarlo Emicron non Omicron“. Dopo un primo tampone positivo ha dunque avuto la conferma in farmacia.

Il 10 gennaio, a partire dalle 23:45 su Italia 1, Piero Chiambretti condurrà comunque il suo programma Tiki Taka, nonostante il Covid. La decisione di Mediaset è clamorosa: dirigerà il programma da remoto, ovvero da casa. Ad affiancarlo nella conduzione ci sarà la giornalista sportiva Monica Bertini. Fra gli ospiti annunciati, Walter Zenga e Luciano Moggi.

L’annuncio della positività al Covid di Piero Chiambretti

L’annuncio della positività al Covid è stata data dallo stesso Piero Chiambretti l’8 gennaio, a pochi giorni dalla diretta di Tiki Taka. Pubblicando sui propri canali social un fotomontaggio che ripropone il protagonista di Shining, Jack Torrance, che sbuca dall’albero di Natale. La didascalia è eloquente: “Regalo di Natale: sono positivo. Sto comunque bene“.

Qui, invece, Piero Chiambretti parlava del 2020 dopo la sua prima esperienza con il Covid: