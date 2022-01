Amici 21, arriva l’addio definitivo: “L’ultima cosa di cui mi puoi palare è di rispetto” – VIDEO

Lite furiosa ad Amici 21 porta due allievi a dirsi definitivamente addio. Scopriamo di chi si tratta ma soprattutto cos’è successo

Dopo il flirt avuto prima di entrare nella scuola di Amici 21, adesso è definitivamente chiuso il capitolo tra due allievi del talent show di Mediaset. Parliamo di LDA ed Elena Manuele. I due cantanti in casetta sono arrivati allo scontro a causa delle pulizie. Nell’ultimo daytime andato in onda nella giornata di venerdì 7 gennaio 2022, D’Alessio è stato accusato di non prestare molta attenzione ai suoi doveri per quanto concerne la pulizia e l’ordine.

Accuse che sono arrivate da molti dei suoi compagni nonché dalla stessa Elena che fino ad ora è stata in coppia con lui durante i turni delle pulizie. Il malcontento tra i ragazzi è nato durante le feste Natalizie che, a quanto pare, tutto hanno portato tranne che la serenità: “Da domani Elena girerà con l’acqua santa e ci bagnerà tutto il giorno”, ha chiosato Luca D’Alessio nella seconda parte del litigio che è stata finalmente mandata in onda.

“Domani chiamo un frate che ci venga a portare l’acqua santa”, ha proseguito il cantante portando Elena a replicare: “Ma almeno abbi la decenza di non sparare minchiate. L’acqua santa perché adesso non sa che dire. Non venirmi a parlare di rispetto perché dovrei uscire molte cose di tanto tempo fa“, ha concluso la 20enne.

Amici 21, litigio furioso tra Elena Manuele e Luca D’Alessio: si arriva all’addio definitivo. Cos’è successo

In casetta ad Amici 21 è esploso il vaso di pandora tra Luca D’Alessio ed Elena Manuele. I due allievi del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque sono arrivati allo scontro a causa delle faccende domestiche. Dopo essere stato additato dai suoi compagni e da Elena perché poco collaborativo, il 19enne ha perso le staffe.

LDA ha immediatamente accusato la Manuele di lasciare a lui, tante volte, i piatti da lavare: “Valutiamo tutto allora, tutte le volte che io ho pulito i piatti e lei stava lì che li metteva solo a posto?“. La 22enne è rimbalzata dalla sedia ed ha immediatamente replicato. “Ma che c**** dici? Ogni volta mi dici: ‘Io lavo e tu li posi perché ho la tecnica’. Allora non me lo dire..”.

La discussione si è spostata dalla cucina alla camera dove Elena ha proseguito: “Luca, intanto modera i termini. In questo momento non ti voglio parlare e non mi devi guardare. Devi uscire dalla stanza. Già sono nervosa per le mie cose, mi manca lui..”. Nell’ultimo daytime, invece, abbiamo visto la giovane cantate sfogarsi con Cosmary: “Mi fa salire il nervoso, ha il coraggio di parlarmi anche di rispetto. Lasciamo stare, veramente. Io mi sto zitta perché sono buona. Se provo ad avere un dialogo con lui finiamo che litighiamo. Già è un mese che mi sta sul c**** per i suoi atteggiamenti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Mara Venier, rivelazione choc: “Faticavo a parlare”. Cos’è successo all’amata conduttrice

TI ONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Arisa sbarca nel cinema: proposta irrinunciabile da parte di un celebre regista



Come Elena anche Luca si è sfogato con i ragazzi in casetta. Il figlio di Gigi D’Alessio sostiene che le lamentele della 22enne abbiano un’origine diversa, probabilmente legata alla storia che i due hanno avuto prima di entrare ad Amici21: “Di sentire certe fantasie mi sono rotto e so pure il perché”, ha confessato il cantante. “Arrivare ad inventare certe fantasie.. ‘Sto vittimismo mi sta sul c****“, ha detto LDA che poco dopo ha invitato Elena a non mettere al centro delle loro discussioni cose che non c’entrano nulla con la vita in casetta: “Non ci capiamo e visto che è così, ognuno si fa i c**** suoi. Così tutti siamo più sereni”.