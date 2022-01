Tina Cipollari, furiosa lite con Katia Ricciarelli in diretta TV: abbandona lo studio – VIDEO

Tra le grandi protagoniste di questa edizione del GF Vip troviamo Katia Ricciarelli. La tenore, tempo fa, ebbe un’accesa lite con Tina Cipollari: il video

Durante questa edizione del GF Vip sta spiccando ancora una volta la personalità di Katia Ricciarelli. La soprano, infatti, è stata protagonista di diversi battibecchi all’interno della casa, dimostrando di non essere mai doma, nonostante l’età avanzata. Proprio il suo carattere attira diverse antipatia e diverse simpatie da parte dei telespettatori e concorrenti in gara. In pochi però ricorderanno quando Katia si rese protagonista di una clamorosa lite.

Infatti a farle da sparring partner ci pensò Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e Donne. Anche la protagonista del dating show di Maria De Filippi è nota per non avere un carattere facile ed ancora oggi non c’è una puntata del programma in cui non cerchi lo scontro. Andiamo quindi a vedere quella volta che a scontrarsi furono queste due personalità di spicco delle reti Mediaset.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dayane Mello innamoratissima al centro di Milano: chi è il fortunato – FOTO

Tina Cipollari e quella storica lite con Katia Ricciarelli: il video spopola in rete

Tina, acclamata dal pubblico, litiga con Katia Ricciarelli che lascia lo studio: "Devo ricordarti Katia che non solo i soprani sono amati sulla Terra, sono amati anche altre persone che non fanno il tuo stesso mestiere, cioè ma usa l'intelligenza mi meraviglio di te" pic.twitter.com/Ux31b65cCr — uomini e donne out of context (@uedooc) November 28, 2021

La lite accesa tra Katia Ricciarelli e Tina Cipollari andò in scena nel 2016, durante il programma ‘TV Selfie – Le cose cambiano‘, condotto da Simona Ventura. Tra i giudici del programma c’era l’opinionista di Uomini e Donne, mentre tra i mentori figuravano Katia Ricciarelli in coppia con Ivan Zaytsev. Ma proprio Katia e Tina durante una puntata se ne dissero di tutti i colori, scatenando il pubblico all’interno dello studio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mauro Icardi, addio choc a causa di Wanda Nara: è stato licenziato!

Nel filmato in questione si vede la lite già avviata, con Katia che chiede a Tina di non urlare sempre. A prendere le difese però ci pensa subito Simona Ventura che incorona la Cipollari come ‘Regina‘ della trasmissione. Una volta subita la presa di posizione della presentatrice, la Soprano decide di lasciare lo studio. Dal pubblico però partono degli applausi scroscianti in favore di Tina, che di tutta risposta rivela a Katia che al pubblico non piacciono solamente le soprano. Questa fu una delle indimenticabili liti di un programma che però non riuscì ad ottenere il successo sperato.