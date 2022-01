Palermo, reparti covid pieni all’ospedale. La direttrice ad iNews24: “Quasi tutti non vaccinati”

"I casi gravi sono tutti relativi a persone non vaccinate. C'è anche chi è vaccinato, ma si tratta di pazienti già affetti da patologie importanti." La direttrice del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, ai microfoni di iNews24, racconta di cosa succede nei reparti. La notte scorsa sono stati allestiti dieci posti letto esterni per i troppi pazienti giunti dopo le feste di Capodanno, mentre le ambulanze sono rimaste in fila per ore per il copioso afflusso.