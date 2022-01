GF Vip 6, la situazione precipita: due sponsor chiedono una squalifica

La situazione nella casa del GF Vip 6 diventa sempre più rovente in vista della prossima diretta Tv: due sponsor avrebbero addirittura di prendere provvedimenti e considerare la squalifica per in concorrente.

Katia Ricciarelli si era distinta per il suo carattere pungente anche durante la sua esperienza a La Fattoria, dove sembrava aver preso di mira in particolar modo Selvaggia Lucarelli. Del suo modo di comportarsi ed esprimersi si era lamentato all’epoca il Codacons, definendola “diseducativa” per le famiglie all’ascolto del programma.

Anche al GF Vip 6, Katia Ricciarelli si è lasciata sfuggire subito una bestemmia dopo la prima serata e si è contraddistinta per gli attacchi a numerosi coinquilini. Hanno suscitato molte polemiche quando ha detto che Manuel poteva chiudere meglio le porte o ha dato della poco di buono a Miriana. Durante la settimana, però, avrebbe esagerato.

GF Vip 6, cosa succederà durante la prossima diretta?

Negli ultimi giorni, quanto detto da Katia Ricciarelli all’interno della casa del GF Vip 6 avrebbe sollevato di nuovo molte polemiche, portando molti fan a chiedere l’espulsione della soprano. Katia avrebbe infatti dato della “scimmia” a Lulù, invitandola ad andare a studiare al suo Paese (che è l’Italia), ma si sarebbe scagliata anche contro Giacomo Urtis.

Secondo quanto riporta gossipetv.it, alcuni spettatori avrebbero addirittura scritto agli sponsor della trasmissione per lamentarsi. In due avrebbero anche risposto, confermando di aver chiesto a Mediaset di prendere provvedimenti. Sembra però davvero remota l’ipotesi che Katia ricciarelli possa avere la squalifica all’interno del GF Vip 6.