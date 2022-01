GF Vip 6, volano parole grosse: concorrente verso la squalifica – VIDEO

Un nuovo litigio ha infiammato la casa del GF Vip 6: questa volta sono volate parole grosse, ed un concorrente rischia seriamente la squalifica.

Da qualche giorno al GF Vip 6 i litigi continuano ad essere protagonisti nella casa. Non è solo Soleil Sorge ad essere attaccata da tutti i concorrenti della casa per la scarsa igene ed i suoi comportamenti, ma anche Lulù Hailé-Selassié è continuamente vittima di attacchi, soprattutto da parte di Manila Lazzaro, Katia Ricciarelli, ed anche la stessa Soleil.

Lulù, forse incoraggiata anche dalla nuova amicizia con Biagio, ha preso più confidenza con sè stessa. Ha quindi iniziato a rispondere a tono a chi l’attaccava, alzando la voce e rispondendo i toni molto coloriti. Ecco dunque che per la prima volta ha messo a tacere Soleil, e poi si è trovata coinvolta in un confronto con Katia.

GF Vip 6, fan in rivolta: perchè arriverebbe la squalifica

Subito poco dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello, Katia Ricciarelli è subito andata alla ribalta delle cronache per aver detto una bestemmia, che nell’edizione precedente era costata la squalifica a Denis Dosio. Alfonso Signorini, però, non ha voluto rimproverare la cantante lirica, che non si è mai risparmiata nelle sue offese.

Il 4 gennaio, però, c’è stata una preoccupante escalation con Lulù. Dopo averla appellata “scimmia” e “principessa che sta sempre con le gambe aperte”, la avrebbe invitata ad andare a studiare, ma al proprio paese. Lulù, però, è italiana. Miriana ha fatto subito notare il significato razzista della frase, minacciando di lasciare il GF Vip 6 se non dovesse arrivare la squalifica o un provvedimento serio nei confronti della Ricciarelli.

Ecco il video in cui Miriana Trevisan prende posizione riguardo gli insulti di Katia Ricciarelli a Lulù Selassié: