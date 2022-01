Cassano ricoverato per complicazioni da Covid: tifosi col fiato sospeso

Pochi giorni fa la notizia del contagio, adesso la situazione si complica: Antonio Cassano sta passando delle ore di grande paura

L’ex campione di Serie A, Antonio Cassano, sta vivendo attimi di grande paura perché ricoverato dopo aver contratto il Covid. Le sue condizioni non sembrano essere altamente compromettenti, ma c’è stato un peggioramento che l’ha costretto al ricovero presso l’ospedale San Martino di Genova.

Stando a quanto raccolto da Genova Today, Cassano sarebbe seguito da un team di esperti coordinato dal professore Bassetti che si sta occupando in primo piano del suo caso. Le sue condizioni hanno richiesto, ad un certo punto, un’attenzione medica particolare ed ora si trova nel reparto di malattie infettive.

Antonio Cassano come sta: parla sua moglie Carolina

Il giorno di Natale, Carolina Marcialis, moglie del talentoso giocatore, ha pubblicato una foto della famiglia: la quiete prima della tempesta. A ridosso di Capodanno, infatti, è iniziato per Cassano quello che si sta rivelando un vero e proprio incubo. Nei giorni passati ha spiegato: “Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio. Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni”.

Sebbene inizialmente, stando a quanto riportato da Genova Today, sembrava che Cassano non fosse vaccinato, a far chiarezza è stata sempre sua moglie, Carolina, che ha commentato la notizia scrivendo: “È vaccinato con due dosi”.