Al Bano svela come ha contratto il Covid e come sta oggi: parla l’artista

Poco prima di Capodanno, Al Bano è risultato positivo al Covid: come l’ha contratto e come sta oggi a quasi una settimana dalla scoperta

Al Bano sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti di Capodanno in Musica andato in onda su Canale 5 con Federica Panicucci. Tuttavia, lui come molti altri ha dovuto dar forfait all’ultimo minuto perché risultato positivo al Covid.

Al settimanale Oggi, il cantautore ha spiegato le sue condizioni: “Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento. L’anno scorso ne avrò fatto centinaia e sono sempre risultato negativo: quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie”.

Al Bano svela da chi ha contratto il Covid

Dalla tragedia che ha visto protagonista sua figlia Ylenia, Al Bano non ha mai più vissuto il Natale con quella serenità e spensieratezza d’un tempo. Tuttavia, per quest’anno aveva deciso di andare in Croazia con Cristel, i bimbi e Romina junior. È stato qui che il cantautore ha contratto il Covid: “Mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”.

Ciononostante, Al Bano quei giorni è riuscito ugualmente a goderseli: “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo”.