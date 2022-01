Massimo Ranieri, spunta un segreto sbalorditivo: mondo dello spettacolo senza parole!

Spunta un segreto sbalorditivo riguardante Massimo Ranieri. Così il cantante napoletano ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole.

Massimo Ranieri è uno dei cantanti napoletani più famosi al mondo ed ha avuto modo di deliziare i suoi fan durante il Concertone di Fine Anno, in onda su Rai 1. Nato proprio a Napoli nel 1951 è riuscito a trovare subito il successo grazie alla sua voce potente ed a canzoni che hanno segnato intere generazioni. Tra i tanti successi ricordiamo delle vere e proprie hit intramontabili come ‘Rose Rosse‘, ‘Perdere l’amore‘ e ‘Vent’anni‘. Inoltre nel corso della sua carriera è riuscito a pubblicare ben 31 album. Tuttavia solamente pochissimi appassionati conoscono questa curiosità che andremo a svelarvi.

Infatti Massimo Ranieri non è il vero nome dell’artista. Il cantante napoletano all’Anagrafe si chiama Giovanni Calone ed inizialmente si esibiva con il nome d’arte di Gianni Rock. A rivelare il perchè del cambio del nome ci ha pensato il portale Contra-Ataque. Secondo il sito specializzato, Giovanni scelse di cambiare nome dopo l’incontro con il produttore discografico Gianni Atterrano, convinto che Massimo Ranieri fosse più accattivante. Scelta azzeccata, visto che oggi il nome dell’artista è entrato nella storia della musica partenopea ed italiana.

Massimo Ranieri, nome d’arte di Giovanni Calone: la scelta vincente di Gianni Atterrano

Ad imporre il cambio di nome a Giovanni Calone, come detto, ci pensò il produttore discografico Gianni Atterrano convinto che Massimo fosse un nome più facile da ricordare. Mentre invece Ranieri non è altro che un omaggio al principe di Monaco. All’inizio della carriera di Massimo Ranieri, infatti, il principe era una delle persone più in voga del momento, specialmente dopo il suo matrimonio con Grace Kelly. Il motivo è quindi puramente commerciale, una scelta che ha funzionato molto bene, come dimostra la carriera del cantante.

Dopo anni di carriera anche i più giovani conoscono le canzoni più famose dell’artista partenopeo, con i suoi brani che oramai sono diventati senza tempo, dei veri e propri classici della musica italiana. Di recente, inoltre, abbiamo visto Massimo Ranieri esibirsi alla veneranda età di 70 anni durante la trasmissione ‘L’anno che verrà‘, condotta da Amadeus. Inoltre nel 2022 troveremo l’artista anche al cinema con i film ‘Mancino naturale‘ e ‘L’uomo che disegnò Dio‘.