Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che il piano di Sheila non durerà a lungo: è subito stata scoperta da un ritorno in città

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Sheila sarà stanata da Taylor.

Nelle ultime puntate, Brooke è stata indotta a bere alcolici con l’inganno e lo zampino di Sheila, così che da ubriaca è caduta tra le braccia di Deacon e Douglas ha assistito alla scena del loro bacio mentre Ridge era via per Capodanno. L’indomani, la Logan si rende conto di quanto accaduto e decide di allontanare l’uomo dalla sua vita, con gran stupore per Hope che, proprio adesso, stava ritrovando suo padre. Anche per Ridge sarà sospetto questo suo cambio repentino d’idea, pertanto comincerà a dubitare e mettere a repentaglio il loro matrimonio.

Anticipazioni Beautiful, Taylor torna a Los Angeles e stana Sheila

La mamma di Steffy e Thomas, Sheila, tornerà a Los Angeles e fiuterà immediatamente che c’è qualcosa che non va: le parole della Carter quando si riferisce a Brooke hanno un animo troppo sadico per i suoi gusti. Sarà proprio Taylor a rendersi conto, infatti, della rabbia vendicativa di Sheila nei confronti della Logan.

Brooke, infatti, è appena ricascata nel vizio dell’alcol e potrà essere soltanto Taylor a salvarla: il piano di Sheila potrebbe finire per tramontare prima del previsto.