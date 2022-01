Afragola: nessuna vittima nel palazzo crollato

Le ricerche dei vigili del fuoco sono continuate per tutta la notte e, alla fine, è giunta una buona notizia: nel crollo del palazzo di quattro piani del centro di Afragola, in provincia di Napoli, non risultano vittime. Resta però il problema di un centro storico fatiscente, con numerosi palazzi che rischiano di subire seri danni da un momento all'altro. Solo due mesi fa una grossa voragine costrinse a sgomberare sei famiglie; un anno fa un altro palazzo, in piazza Rosario, crollò sotto gli occhi attoniti dei passanti.