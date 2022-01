Royal Family, William e Harry faccia a faccia: retroscena incredibile. I due fratelli non si vedono dalla scorsa estate, come reagiranno?

Natale con i tuoi, ma non per loro. Anche per le ultime feste, William e Harry hanno mantenuto le distanze, un mare di distanze. C’è almeno un oceano di mezzo, da quando il più giovane dei Windsor è andato ad abitare in California con Meghan Markle e i loro due figli e così rimarrà la situazione ancora per tempo-.

Però c’è una novità importante che potrebbe stravolgere tutto e succederà anche presto. Nel programmi di William e Kate per il 2022 c’è anche quello di una visita ufficiale negli Stati Uniti che ancora non è stata definita nei dettagli. Ma non succede dal 2014 e quindi è bene rinverdire l’amicizia tra i due Paesi con un viaggio in pompa magna.

Ecco perché molti si aspettano che quella possa essere anche l’occasione buona per un faccia a faccia tra i due fratelli, questa volta in casa di Harry. Sarebbe suggestivo ma c’è chi dubita. Come Duncan Larcombe, giornalista e scrittore oltre che profondo conoscitore delle vicende reali.

Royal Family, William e Harry faccia a faccia: ecco cosa potrebbe succedere presto

L’autore del libro ‘Prince Harry: The Inside Story’, intervistato dal magazine ‘OK’ è convinto che non ci sarà nessuna reunion ufficiale, alla luce dei motivi legati alla visita. “Quello è un viaggio ufficiale, nel quale William rappresenta la Regina, la Gran Bretagna e il Commonwealth. Impossibile quindi un incontro con il principe Harry”.

Non sappiamo ancora quali saranno le tappe del soggiorno, ma certamente sarà tutto rigorosamente prestabilito. E soprattutto Harry e Meghan, da quando hanno rinunciato ai loro titoli nobiliari sono dei comuni cittadini anche se poi tanto comuni in realtà non li possiamo considerare.

Però c’è chi fa ancora il tifo per la pace e spera che in mezzo ai tanti impegni formali William e Kate troveranno il tempo per vedere fratello, cognata, ma soprattutto i nipotini. Viaggeranno senza i tre figli che rimarranno a Londra e chissà per quanto tempo non riusciranno a vedere i loro cugini.