GF Vip 6, Manuel Bortuzzo lascia il reality: svelato il motivo – VIDEO

Manuel Bortuzzo abbandonerà il GF Vip 6. Dopo la confessione del gieffino, spunta la motivazione: fan dispiaciuti

L’anno nuovo al GF Vip 6 si apre col botto. A segnare profondamente il pubblico del reality show di Mediaset, dopo Aldo Montano, sarà Manuel Bortuzzo. L’ex promessa del nuoto ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. A sorprendere tutti, è soprattutto il motivo che ha spinto il 22enne triestino a maturare questa sofferta decisione.

Nella casa del Grande Fratello Manuel Bortuzzo si è fatto conoscere e amare da tutti, diventando poco alla volta un punto di riferimento per molti. Ma soprattutto, è riuscito a conquistare il cuore di Lucrezia Selassié: dopo il periodo iniziale che li ha visti in una relazione non poco tormentata, i due gieffini sono diventati inseparabili. Come reagirà Lulù nel vedere il suo ragazzo uscire dalla porta rossa? Intanto veniamo al motivo del suo abbandono.

Manuel Bortuzzo lascerà la casa del GF Vip 6: dovrà sottoporsi a delle cure mediche

Manuel Bortuzzo ha deciso: “Me ne vado o il 14 o il 17, pensavate che restavo fino a marzo? No!”. Il 22enne triestino con queste parole ha lasciato tutti senza parole. Concorrenti e telespettatori pensavano e speravano di vedere l’ex promessa del nuoto arrivare fino alla fine del programma ma, a quanto pare, così non sarà.

Intanto nella casa del GF Vip se ne sta parlando tanto. Proprio in queste ore Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno rivelato che Manuel andrà via per sottoporsi a delle visite mediche già stabilite prima del suo ingresso nella casa. Dunque, l’amatissimo gieffino abbandonerà il reality per delle importanti esigenze.