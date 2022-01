È possibile chattare su Whatsapp anche senza disporre di una connessione Internet? La risposta è sì ed il trucco è semplicissimo.

Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. I classici SMS, che oggi le nuove generazioni conoscono appena ma che nonostante ciò restano un bellissimo ricordo dei meno giovani, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare solo in apparenza.

Sono diverse le operazioni che si possono effettuare sull’app di messaggistica Whatsapp. Messaggi, chiamate e videochiamate non sono altro che la base di questa piattaforma. Oggi ad esempio vi spiegheremo come chattare anche senza disporre di una connessione internet.

Whatsapp, come chattare senza connessione internet: il trucco è semplicissimo

Il trucco per chattare anche senza una connessione internet prevede pochi e semplici passaggi. Per prima cosa bisogna scaricare al’app Yoga VPN. Dopodiché bisogna andare nelle impostazioni del proprio smartphone, proseguire su Reti mobili e poi su Nomi punti di accesso – APN e assicurarsi che l’operatore telefonico sia inserito correttamente.

Dopo aver effettuato il suddetto passaggio, bisogna andare sull’App, cliccare Avvio rapido e selezionare WhatsApp. In questo modo si potrà continuare a chattare anche senza connessione. Da ricordare che questa è un’operazione che subisce oscillazioni ed è sconsigliato inviare file pesanti come foto o video.