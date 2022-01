Anticipazioni Beautiful, Brooke cade nella trappola e tradisce Ridge

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke cade nella trappola che le è stata tesa e tradisce Ridge con uno dei personaggi meno amati

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Brooke tradisce Ridge con Deacon.

In a vulnerable state, Brooke finds herself alone with Deacon, rehashing their affair. Watch all-new episodes of #BoldandBeautiful on @paramountplus: https://t.co/0sdrRZEBwR pic.twitter.com/x4jcWK2iaH — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) December 30, 2021

Le anticipazioni fanno sapere che Ridge non fa in tempo a tornare a casa per Capodanno e Brooke, delusa, si troverà da sola a casa sua, fin quando Deacon non le chiederà se vuole stare in sua compagnia.

Anticipazioni Beautiful, Brooke si lascia andare ad una notte di passione con Deacon

Durante la serata, Brooke comincia a bere convinta che siano bevande analcoliche, ma con lo zampino di Sheila, che scambia le bottiglie, la Logan finisce per essere brilla. I due si ubriacano insieme e tra loro si inizia a sviluppare un certo feeling, in memoria dei tempi passati.

Deacon, tra lo scherzo e la verità, le confessa di non aver mai smesso di amarla e scatta un bacio. Ciò che i due non potevano immaginare è che, fuori dalla finestra, c’è qualcuno che li sta osservando: il piccolo Douglas. Per evitare il peggio, Brooke allontanerà Deacon da casa sua con il malumore di Hope.