Storia d’amore finita per ex tronista di Uomini e Donne: “Siamo al capolinea”

Un’altra coppia di Uomini e Donne, seguitissima dal pubblico, ha annunciato la fine della loro relazione via Instagram.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione – quella dell’esordio sul piccolo schermo -, ha riscosso un notevole successo tra i telespettatori. La chiave del successo del dating show condotto da Maria De Filippi è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over. Sono tante le coppie formatesi nel programma e una di queste, poche ore fa ha annunciato la rottura della loro relazione.

Uomini e Donne, altra storia giunge al capolinea: “È tutto finito”

Giorgia Lucini e Federico Loschi hanno annunciato ai propri followers di essersi lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram ha chiarito che non c’è stato nessun tradimento, accennando a motivi ben più gravi di un tradimento.

“Come nelle favole più belle c’è sempre la strega cattiva”, scrive Giorgia Lucini. “Vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento. Come in tutte le storie, anche la mia aveva momenti di litigio alternati a momenti d’amore folle”.

L’ex tronista di Uomini e Donne con rammarico prosegue: “Tante volte ho detto basta per cose stupide e sono sempre tornata perché innamoratissima, ma purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore può essere grande non vince su tutto. La nostra storia è arrivata al capolinea”.