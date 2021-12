Royal Family, Harry e Meghan hanno deciso: la Regina è al settimo cielo. I Sussex hanno appena trascorso il Natale in California e pianificano il ritorno

Mancano ormai da corte da due anni. Harry e Meghan non hanno più avuto modo dallo scoppio della pandemia di ritornare a Buckingham Palace insieme. Il principe ha fatto visita alla sua famiglia in un paio di occasioni, ma sempre da solo. Prima per il funerale del duca di Edimburgo ad aprile, poi per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, davanti ai giardini di Kensington Palace, a giugno. Da quel momento in poi, anche il secondogenito di Carlo è rimasto fisso negli Usa. L’arrivo della piccola Lilibet Diana ha tenuto particolarmente impegnati i suoi genitori, sempre coinvolti anche nei propri progetti imprenditoriali.

Chi ha sofferto più di tutti questa separazione forzata è la Regina Elisabetta, che non vede il nipote Archie da due anni e non ha mai conosciuto l’ultima arrivata. Ora si torna a parlare di un ritorno a Londra per i Sussex e ci sarebbe anche una data ufficiosa.

L’occasione sarebbe uno speciale servizio di ringraziamento in memoria del principe Filippo potrebbe essere l’occasione perfetta per riunirsi con la regina. Ad affermarlo è stato l’esperto reale Richard Fitzwilliams.

Royal Family, Harry e Meghan hanno deciso: la data del loro ritorno a Buckingham Palace

Il 2022 sarà l’anno che segnerà un traguardo importantissimo per Sua Maestà. Sarà infatti il Giubileo di Platino della Regina, durante il quale Elisabetta II e la sua famiglia celebreranno il suo 70° anno sul trono.

In una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana, Buckingham Palace ha dichiarato: “La regina ha concordato che un servizio di ringraziamento per la vita di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, duca di Edimburgo, si terrà nella primavera del 2022 presso l’Abbazia di Westminster“. La data ufficiale non è stata ancora fissata, ma sarà più o meno ad un anno esatto dalla scomparsa del compagno della monarca. L’evento verrà probabilmente onorato dalla Royal Family al gran completo, con i Sussex che dovrebbero far parte della cerimonia. L’importanza della commemorazione è legata anche al fatto che al momento dei funerali, per le regole Covid, fu consentito l’ingresso a sole 30 persone. Ora si spera che fra qualche mese le limitazioni possano essere inferiori, aprendo la chance a tutti coloro che vorranno assistere, di essere finalmente presenti.