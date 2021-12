Meteo, Capodanno con l’Anticiclone africano: arrivano conferme

Il meteo sulla penisola sarà avvolto da un anticiclone africano, che accompagnerà la penisola fino a Capodanno: cosa sta succedendo.

Gli ultimi aggiornamenti degli esperti di meteo confermano la presenza dell’anticiclone africano in questi ultimi giorni dell’anno. Infatti condizioni estreme accompagneranno l’anno nuovo. Inoltre tutti gli occhi saranno puntati sul gigante africano, ovvero su una vasta area di alta pressione che è destinata a infiammare alcune zone del nostro Paese. Infatti nonostante sia dicembre avremo condizioni meteorologiche simili a maggio.

Solamente da qualche parte avremo la situazione opposta, infatti in pianura, al Nord sembrerà notte anche di giorno a causa della presenza di foschie, nebbie e nubi basse che caratterizzeranno un’atmosfera spettrale e fredda. La grande novità però è la struttura anticiclonica in risalita dall’Africa che si sta facendo sempre più pressante. Durante il giorno si rischia anche di sfiorare punte di 20°, specialmente al Sud.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Aumento contagi, Miozzo a iNews24: “La soluzione è l’obbligo vaccinale e limitazioni per i no vax”

Meteo, anticiclone africano a Capodanno: cosa succede

Nonostante qualche rialzo della temperatura sulle Alpi continuerà a nevicare, seppur dai 1800 metri. In queste ore la pressione anticiclonica si sta insidiando sul Paese, con tempo stabile ma non sempre soleggiato a causa dell’umidità. Inoltre nelle prossime ore avremo temperature sopra le medie con valori anomali ed eccezionalmente miti. Correnti più instabili arriveranno solamente con l’Epifania. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile con nebbie diffuse e in Val Padana. Al mattino avremo velature in transito altrove tra mattino e pomeriggio. Mentre invece, sempre al mattino, avremo locali piovaschi sulle vette Alpine. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime che andranno dai 10 ai 16 gradi, minori invece dove ci sarà tanta nebbia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Contagi, Andrea Costa: “Incremento dato anche dal fatto che facciamo più tamponi”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo qualche nebbia sin dal mattino sulle pianure e valli interne specie al mattino. Altrove invece avremo cielo prevalentemente soleggiato. Le temperature risulteranno in leggero rialzo, con valori massimi che andranno dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il settore. Le temperature anche qui risulteranno in rialzo con valori massimi che oscilleranno dai 13 ai 18 gradi.