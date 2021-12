Finalmente arriva l’annuncio ufficiale di Mara Venier che ha letteralmente reso pazzi di gioia gli italiani.

Il 26 dicembre scorso, il giorno di Santo Stefano, come tutti ricorderanno era saltata la diretta di Domenica In a causa di un membro dello staff positivo al Covid. La persona risultata contagiata era stata presente alle prove del giovedì e così, per questioni di sicurezza e come da regolamento, la direzione ha preferito annullare la messa in onda per salvaguardare la salute di tutti. Il pubblico vedendo l’improvviso cambio di programma aveva sospettato di una possibile positività di Mara Venier, ma non era così. La conduttrice infatti non ha avuto contatti dal momento che non era presente alle prove e sul suo profilo Instagram ha annunciato la notizia.

La puntata di Santo Stefano era una puntata con ospiti d’eccezione come Il Volo, Stefano De Martino e alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Al posto della trasmissione invece è andat in onda un “best of” con gli spezzoni dei momenti cult di questa edizione.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier, arriva l’annuncio ufficiale: italiani pazzi di gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Tutto passato e Domenica In, il 2 gennaio tornerà di nuovo a intrattenere il pubblico italiano che attende con ansia lo speciale del dopo capodanno. A dare la notizia ufficiale del ritorno è stata la conduttrice del programma, Mara Venier. L’ex moglie di Jerry Calà attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi followers che Domenica In torna il 2 gennaio e chiosa chiedendo a tutti cosa faranno a capodanno.