Isola dei Famosi 2022, ex bomber di Serie A tra i naufraghi: pubblico impazzito

Mancano ancora poco meno di tre mesi allo sbarco dei naufraghi in Honduras e l’attenzione del pubblico è tutta concentrata sulla seconda parte del GF Vip 6. Ma intanto le grandi manovre per il cast dell’Isola dei Famosi 2022 sono già cominciate e tra i concorrenti spunta anche il nome di un ex bomber di Serie A.

Come anticipa il ‘Corriere dello Sport’ in mezzo ai concorrenti del reality di Canale 5 infatti potrebbe esserci anche Hakan Sukur, ex attaccante di Torino, Inter e Parma. Idolo assoluto in Turchia (8 campionati e una Coppa Uefa con il Galatasaray), era arrivato a Torino in granata nel 2005 resistendo dolo pochi mesi. Poi era tornato nel 2000 per una stagione in nerazzurro e un’altra in Emilia.

Terminata la carriera come calciatore, si era dedicato alla politica finendo per essere eletto in parlamento, ma nel partito di opposizione al leader turco Erdogan. Così nel 2015 è scappato dal suo Paese perché rischiava l’arresto e si è rifugiato negli Stati Uniti. Come ha raccontato di recente a ‘Sportweek’ vive a Washington facendo l’autista per Uber e il libraio ma sogna di tornare in Turchia anche se ora non è possibile.

Isola dei Famosi 2022, ex bomber di Serie A tra i naufraghi: tutte le novità sul cast

Il nome di Hakan Sukur si aggiunge a quelli che circolano già da alcuni giorni, anche se non sono mai stati confermati dalla produzione. Come Loredana Lecciso con la figlia Yasmine, ma anche Alessia Fabiani che si era consacrata come ‘Letterina’ insieme a Ilary Blasi, oppure Olga Plachina, atleta russa e moglie di Aldo Montano.

Nel ruolo di inviato dovrebbe essere riproposto Massimiliano Rosolino che però al momento non ha ancora sciolto le riserve. Totalmente in alto mare invece la ricerca degli opinionisti: il sogno di Ilary Blasi sarebbe avere Ambra Angiolini, ma al momento rimarrà solo una speranza.