“Non sto vivendo un periodo facile”: l’ex tronista di Uomini e Donne preoccupa i fan

Un duro sfogo su Instagram che non ha fatto altro che alimentare la preoccupazione dei fan dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgia Lucini, adesso ha una bella famiglia con il cestista trevigiano Federico Loschi ed i loro due figli, Riccardo (2019) e Tommaso (2021). In passato, la Lucini è stata molto vicina a Manfredi Ferlicchia e Andrea Damante con cui ha avuto delle relazioni.

LEGGI ANCHE > > > Manuel Bortuzzo, nuovo terremoto con Lulù: l’annuncio gela il pubblico

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, spavento in piena notte: “Scena drammatica. Ha svegliato tutti”

Nonostante nei giorni scorsi ha pubblicato foto in cui sorride in compagnia della sua famiglia, nelle scorse ore si è lasciata ad un duro sfogo con i suoi followers: “Non sto vivendo un periodo facile. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive che anziché gioire delle vittorie, gioie, altrui, cercano in tutti i modi di infangarti, di trattarti male, di abbatterti”.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, arriva l’annuncio ufficiale: italiani pazzi di gioia

Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgia Lucini parla di ciò che le sta accadendo

Su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un lungo sfogo scrivendo: “Non è successo nulla di grave. Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all’educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Dal GF Vip all’Isola dei Famosi 2022: spunta un clamoroso concorrente

Un messaggio astratto per cui la Lucini non se la sente di ‘dare delle spiegazioni’, ma spera nella comprensione di tutte le persone che la seguono.