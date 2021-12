Crisi di pianto per uno dei concorrenti più amati del GF Vip: lascia subito la casa? E’ sembrata davvero inconsolabile durante l’ultimo sfogo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ne sono successe davvero di tutti i colori. Tra i protagonisti di lunedì sera ci sono senza dubbio Manila Nazzaro e Clarissa Selassié. Le due hanno vissuto un delicato battibecco, con quest’ultima che ha etichettato l’ex Miss Italia come una “vipera travestita da angioletto“. Le due avevano sempre avuto un buon rapporto e questo cambio di atteggiamento della sorella di Lulù ha sconvolto davvero tutti. In particolar modo il compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, si è scagliato su Twitter contro la principessa ereditiera. Il tutto era nato a causa di uno sfogo della modella che si era lamentata della scarsa igiene presente nel bunker di Cinecittà e della poca collaborazione di Lucrezia, la maggiore delle Selassié.

Il battibecco ha fatto scoppiare in lacrime la Nazzaro, che si è sfogata con l’amico Gianmaria Adinolfi.

“Ho capito che forse non ho fatto niente. Mi ha ferito” ha confidato Manila, parlando del tentativo di farsi capire da Lucrezia e Clarissa.

Adinolfi l’ha rincuorata dicendo: “Le persone vere hanno capito perfettamente la persona che sei. Io ti voglio bene e per me sei diventata come una sorella qua dentro. Non devi piacere a tutti, solo a quelli a cui vuoi bene“.

Tutto questo, unito alla lunga permanenza nella Casa, lontano dagli affetti cari, non ha fatto altro che intristire ulteriormente Manila. L’ex vincitrice del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese ha confessato di non aver stretto rapporti particolarmente intensi nella casa, ad eccezione di Gianmaria e Aldo Montano. Solo con loro è riuscita ad entrare veramente in confidenza, rimanendo invece molto delusa dal mancato feeling con le Selassié. Lulù ha provato a ricucire la spaccatura, chiedendole scusa per il comportamento della sorella, ma mantenendo un sostanziale clima di freddezza tra le parti. Chissà se gli equilibri a Cinecittà sono mutati definitivamente dopo questo episodio. Qualcuno vocifera anche di una Manila Nazzaro pronta ad abbandonare il gioco da un momento all’altro.