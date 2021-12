Capodanno Mediaset, salta tutto: leggenda di Sanremo positiva al Covid

Pesante stangata per Mediaset che per il Capodanno 2022 perde una delle leggende di Sanremo a causa della positività al Covid

Come ogni anno, anche per il 2022 Mediaset ha deciso di organizzare il capodanno in piazza, nonostante le restrizioni vigenti sul territorio che non permetteranno la grande calca cui siamo stati abituati fino al 2019/2020.

LEGGI ANCHE > > > Manuel Bortuzzo, nuovo terremoto con Lulù: l’annuncio gela il pubblico

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, spavento in piena notte: “Scena drammatica. Ha svegliato tutti”

Quest’anno, Federica Panicucci sarà in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari per aspettare la mezzanotte insieme agli italiani collegati da casa. Tanti ospiti previsti, come ogni anno, che si divideranno tra Mediaset e Rai con L’Anno che Verrà condotto da Amadeus. La prima stangata per Canale 5 arriva dalla positività di una delle colonne portanti del Capodanno degli italiani.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, arriva l’annuncio ufficiale: italiani pazzi di gioia

Capodanno Mediaset, Al Bano dà forfait: è positivo al Covid

Così come annunciato da lui stesso ad AdnKronos, Al Bano è positivo al Covid. Nel frattempo, anche la famiglia è stata sottoposta a tampone che è risultato negativo sia per la Lecciso che per il resto dei conviventi. Tuttavia, il dispiacere per il cantautore è enorme: “Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Dal GF Vip all’Isola dei Famosi 2022: spunta un clamoroso concorrente

Per fortuna, però, Al Bano sta bene, tant’è vero che ha scoperto casualmente di essere positivo: “Sono totalmente asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid. Ho fatto il tampone per partecipare alla notte di Capodanno di Canale 5 dove dovevo cantare e presentare il programma di Mediaset e solo allora mi sono accorto di essere positivo. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco”.