Stefano De Martino vittima del gossip? “Anche io ho le mie colpe”. Aspettando il debutto del suo nuovo programma, il conduttore si confessa

Torna in seconda serata, ma torna re già questa è un’ottima notizia per i suoi fan. Stefano De Martino è pronto per il debutto con Bar Stella, nuovo programma comico che ha il sapore dell’esperimento. Quattro serate su Rai 2 da qui a fine gennaio con un format nuovo e la sensazione che il mondo della televisione sia ormai la sua nuova realtà.

Intervistato da Fanpage.it, De Martino che solo pochi giorni fa si era lamentato di essere spesso stato identificato solo come il marito di Belen, scende più nei particolari. Perché sa lui per primo che di gossip si vive, si muore e non è facile destreggiarsi senza fare danni.

A salvarlo, negli anni, è stato il fatto di essere stato esposto mediaticamente da quando era ancora ragazzo, ai tempi di Amici e della sua storia con Emma. Con il tempo ha imparato diverse lezioni, molte vissute sulla sua pelle con esperienze che lo hanno fatto maturare.

Stefano De Martino vittima del gossip? La riflessione sul passato e sul presente

“Bisogna essere consapevoli del fatto che se l’attenzione delle persone si sposta su una cosa, magari è perché sei tu che stai mandando un messaggio sbagliato. Si è anche complici di certe dinamiche, è inutile prendersela con il mondo. Anche io ho le mie colpe: se stai facendo un lavoro e in giro si parla della tua vita privata, forse dipende anche dal segnale che mandi tu agli altri”.

Quel mondo non gli appartiene più e nemmeno quella carriera la vede più come sua. Stefano è convinto di essere stato ed essere ancora un buon ballerino, ma non uno che il pubblico andrebbe a guardare a teatro in continuo. Quindi meglio esplorare terreni nuovo come quello della conduzione che lo sta gratificando.

E ora che si è fatto le ossa, come vedrebbe una chiamata a Sanremo? “Non credo di avere l’esperienza necessaria per gestire una cosa del genere. Sanremo ha un’attenzione troppo alta per andarci con la percentuale di fallibilità che ho io in questo momento. Io sono sulla seconda rete e onestamente credo che se pure dovessi arrivare a Sanremo tra dieci anni sarei comunque uno dei più giovani di sempre”. Quindi adesso rifiuterebbe, un domani invece chissà.