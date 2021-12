Roma, ennesimo autobus in fiamme: stavolta al Torrino

Un autobus di linea in fiamme: è la scena che si ripete, ormai con una certa frequenza, nelle strade di Roma. Dopo quello andato a fuoco sul Raccordo Anulare, altezza Nomentana (Roma Tpl), e quello distrutto a viale Oxford a Tor Vergata (di pertinenza dell'Atac), stavolta ad andare in cenere è un mezzo che transitava lungo le strade del Torrino, a pochi chilometri dall'Eur. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è giunta intorno alle ore 16. Il bus è andato in fiamme in piazza di Monte Tai. Il bus era senza passeggeri. L'autista è stato medicato sul posto, mentre le cause sono ancora da accertare.