Royal Family, Natale sorprendente: Kate Middleton così non l’abbiamo mai vista – VIDEO

Royal Family, Natale sorprendente: Kate Middleton così non l’abbiamo mai vista. Immagini inedite per una principessa sempre più amata

Tutti più buoni a Natale, ma quel colpo di scena che qualcuno aspettava in realtà non si è materializzato. La Royal Family ha festeggiato in massa, insieme alla Regina Elisabetta II, ma Harry e Meghan Markle insieme ai due figli sono rimasti in California. Nessuna riconciliazione in vista, almeno per ora, e nessuno scambio dei regali di persona, non erano maturi i tempi.

Però qualcosa di particolare e inedito è successo lo stesso, perché una scena come quella a cui abbiamo assistito nelle ultime ore non poteva immaginarla nessuno. Kate Middleton infatti è riuscita a diventare la grande protagonista nel Natale dei Windsor con un gesto che nessuno poteva immaginarsi e invece si è materializzato all’improvviso sotto le feste.

In pochi avevano dubbi che la moglie di William fosse la più amata dai britannici: dopo quello che abbiamo visto però le sue quotazioni sono salite ancora maggiormente e un domani, quando sarà al fianco del nuovo re, nessuno la potrà contestare.

Royal Family, Natale sorprendente: la performance di Kate ha stupito tutti

Ma cosa è successo di così sorprendente? Kate Middleton semplicemente si è seduta al pianoforte e ha accompagnato l’esibizione Tom Walker, una delle voci più amate in Gran Bretagna. Insieme hanno suonato ‘For Those Who Can’t Be Here’, brano che il cantautore ha composto e dedicato alle migliaia di vittime della pandemia.

Erano insieme per il concerto registrato giovedì 23 dicembre all’Abbazia di Westminster e trasmesso poi in tv. Walker ha spiegato che hanno provato insieme la canzone nove volte, anche perché all’inizio la duchessa era molto tesa non essendo abituata da tempo a suonare con altri. ” Ma lei l’ha assolutamente azzeccata – ha raccontato al ‘Mirror – e dopo che se n’è andata, ha provato a casa per un paio di giorni e poi alla fine l’abbiamo registrata”.