Il paradiso delle signore, cambia tutto il palinsesto: quando andrà in onda

Il paradiso delle signore non andrà in onda nella settimana dopo Natale. Ecco quale sarà la programmazione di Rai 1 ed il videomessaggio dei protagonisti della soap opera che dà appuntamento al 3 gennaio 2022.

Alla soap opera Il paradiso delle signore lavorano circa duecento persone in maniera stabile, fra attori e maestranze. La fiction Tv, nata come un piccolo esperimento, sta raccogliendo un grande consenso da parte del pubblico, che sta premiando con degli ottimi ascolti il programma televisivo della Rai.

Dopo diverse puntate in cui gli spettatori hanno potuto seguire l’allestimento natalizio del grande magazzino, l’illuminazione dell’albero di Natale e soprattutto, i grandi cenoni organizzati dai diversi personaggi della serie televisiva, ci sarà uno stop al programma. Dal 27 al 31 dicembre, infatti, il programma non andrà più in onda nel consueto orario.

Il paradiso delle signore: il video che dà appuntamento dopo Natale

Gli spettatori de Il paradiso delle signore, a quanto pare, non potranno sapere cosa succederà a capodanno ai loro beniamini, perchè lo spazio dedicato alla soap opera verrà riempito da Serena Bortone. Nell’ultima settimana del 2021, infatti, Domani è un altro giorno durerà venticinque minuti in più.

In particolare, il 31 dicembre ci sarà una programmazione diversa dal solito, e nell’orario della soap opera andrà in onda il film Un gioioso Natale. Con un breve video, i protagonisti de Il paradiso delle signore hanno dato appuntamento ai propri fan ad inizio gennaio, quando la trasmissione riprenderà a partire dal giorno 3 su Rai 1.

Ecco il video messaggio di auguri dai protagonisti della soap opera Il paradiso delle signore:

