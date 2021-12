Lutto per uno dei protagonisti più amati della casa del GF Vip 6. L’annuncio straziante è stato diramato sui social.

Mancano circa ventiquattr’ore alla prossima puntata del GF Vip 6 e gli argomenti non fanno che accrescere col passare dei minuti. Nella casa più spiata d’Italia si stanno creando nuove trame amorose che hanno sorpreso il pubblico da casa. L’ultimo flirt che ha conquistato i riflettori è quello tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne sembrava essere a un passo dal dichiarsi a Gianmaria, ma l’entrata in scena di Ale ha cambiato tutto. Tra i due sembra essere in procinto di nascere una storia d’amore, ma forse lui potrebbe decidere di lasciare il programma dopo il lutto che lo ha colpito.

GF Vip 6, lutto per uno dei protagonisti: l’annuncio sui social – FOTO

La famiglia Basciano nelle ultime ore è stata colpita da un grave lutto. Nella giornata di ieri, esattamente il 25 dicembre (il giorno di Natale) è venuto a mancare il nonno di Alessandro, una figura importante della sua vita. La notizia della tragica scomparsa è stata data su Instagram da Giorgia, sorella appunto del protagonista del GF Vip 6.

La ragazza ha voluto ricordare il nonno con una foto e con un bellissimo pensiero riportato a corredo dello scatto: “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Il post è stato infine condiviso anche dal profilo di Alessandro Basciano che al momento è tutt’ora all’oscuro di questo fatto. Quando Alfonso lo metterà al corrente della perdita il vippone dovrà decidere se lasciare la casa o se proseguire il suo percorso.