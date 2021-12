Charlene di Monaco, nuovo terribile aggiornamento: le sue condizioni

Un Natale diverso per Charlene di Monaco che non se la sta passando di certo bene: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Qualche giorno fa abbiamo raccolto le testimonianze dal Principato per quel che riguarda il diverso Natale trascorso dalla Principessa Charlene che si trova in Svizzera per la riabilitazione dopo quanto ha vissuto negli ultimi mesi in Africa.

LEGGI ANCHE > > > Harry e Meghan ancora una volta protagonisti: decisione pazzesca

NON PERDERTI > > > Harry e Meghan lasciano tutti a bocca aperta: non era mai successo prima!

Per altro, è il primo Natale che la Principessa passa senza la sua famiglia: Alberto ed i suoi due figli dovranno aspettare l’anno nuovo, probabilmente, per poter stare nuovamente in sua compagnia. Tuttavia, la sua presenza si fa sentire attraverso i social perché le è stato sconsigliato di avere contatti e pertanto di partecipare ad eventi pubblici, seppur importanti.

LEGGI ANCHE > > > Regina Elisabetta, il gesto che segna la sua sofferenza: un Natale insolito

Charlene Di Monaco, l’aggiornamento delle sue condizioni: il comunicato stampa

Dalla Casa Rale di Montecarlo, nel frattempo, sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle condizioni della Principessa, tramite un comunicato stampa in cui si legge: “La convalescenza della principessa Charlene prosegue in maniera incoraggiante. Per la completa guarigione ci vorrà ancora qualche mese. Il principe Alberto e i loro bambini le faranno visita durante le Feste natalizie”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Royal Family, la decisione di Kate Middleton: tutti pazzi di gioia

Alla Vigilia di Natale, intanto, la Principessa ha pubblicato un meraviglioso video promozionale della sua fondazione per invogliare le persone a donare in vista del periodo natalizio: