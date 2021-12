WhatsApp, i migliori auguri di Natale: le frasi e le immagini più belle

Ancora una volta WhatsApp può essere l’applicazione giusta per inviare i nostri auguri di Natale: ecco le frasi e le immagini migliori.

Siamo ormai giunti alla Vigilia di Natale e spesso diventa difficile fare gli auguri ai nostri cari se sono lontani dai noi. Proprio per questa esigenza ci corre in aiuto WhatsApp. Infatti l’applicazione di messaggistica più famosa al monda permette di raggiungere chiunque rapidamente ed in maniera gratuita. Andiamo quindi a vedere le migliori frasi ed i migliori auguri da inviare in questo periodo.

Partiamo subito dalle migliori frasi da inviare ai nostri cari:

“ Buon Natale e tanti auguri di Buon 2022! “;

e tanti auguri di “; “La slitta che corre tra le stelle trasporta Babbo Natale che scenderà dal camino e ti porterà un bel regalino insieme ai miei auguri di Buon Natale “;

“; “Lo Spirito non ti manca, la follia nemmeno, non ci resta che brindare insieme ad un meraviglioso buon Natale. Tanti auguri di Natale! “;

“; “Possa la tua lista dei desideri diventare realtà. Buon Natale! “;

“; “A Natale puoi regalare sorrisi e amore. Saranno i doni più belli di tutti. Tanti Auguri!“.

WhatsApp, le migliori foto di auguri da inviare: le idee per Natale

Dopo aver visto le migliori frasi da inviare su WhatsApp, andiamo quindi a vedere quali foto inviare. Ma non solo andiamo a vedere quali didascalia allegare alle seguenti foto.

A questo simpatico coniglio natalizio possiamo aggiungere la frase: “Il regalo mio più bello e splendente per questo Natale targato 2021 è avere tutta la mia famiglia al mio fianco, verro sostegno di ogni giorno“.

A questa pallina di Natale che augura buone feste e felice anno nuovo possiamo aggiungere la frase: “Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale“.

Infine chiudiamo proprio con un pacco di Natale da mettere sotto l’albero. Inoltre a questa immagine possiamo aggiungere la caption: “Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale!“.