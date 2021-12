Uomini e Donne, amato volto abbandona il programma: “Avevo bisogno di una pausa”

Uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare la trasmissione: ha richiesto una pausa alla Redazione.

Una delle trame più seguite di Uomini e Donne è sicuramente quella di Gemma Galgani. Infatti la dama torinese è nota per le sue numerose storie amorose all’interno del dating show, che la vedono protagonista di diversi anni. Inoltre per molti le storie della showgirl seguono sempre lo stesso filo, con Gemma che inizialmente si vede in prima battuta innamorata e presa dal cavaliere, per poi mollarlo in asso facendo pesare anche le più piccole mancanze. Questo è successo anche con la sua ultima fiamma, Costabile Albore.

L’uomo si è fatto notare in trasmissione per la sua spiccata eleganza. Il cavaliere da poco ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione rivelando di volersi prendere una pausa dal dating show. Infatti Albore ha affermato: “Non era mia intenzione lasciare Uomini e Donne, ma avevo solo bisogno di una pausa. Dopo Gemma si era creato una sorte di vuoto“. Inoltre secondo Albore con Gemma è mancata la sintonia, che invece c’era sotto il punto di vista dell’attrazione. Nonostante ciò Costabile si sente legato alla dama in maniera amichevole.

Uomini e Donne, Costabile Albore si prende una pausa: la rivelazione al magazine ufficiale

Dopo l’intensa frequentazione con Gemma Galgani, Costabile Albore ha deciso di prendersi una pausa da Uomini e Donne. Inoltre i fan ad un certo punto erano addirittura convinte che l’uomo potesse essere finalmente quello giusto per Gemma, ma alla fine la dama torinese ha confermato la trama fatta vedere anche con gli altri cavalieri. Stando a quanto rivelato da Albore, però, se Gemma fosse partita per Sharm-El-Sheikh sarebbe finita in maniera differente.

La dama però ha deciso di concentrarsi su altro, rimanendo all’interno del contenitore di Canale 5. Costabile, parlando di Gemma, ha dichiarato: “Si sarebbe resa conto che la vita è bella, se la si vive nel modo giusto e con la persona giusta“. Nonostante la parentesi amorosa, Albore ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. L’addio però potrebbe essere temporaneo, con Costabile pronto a tornare dopo questa breve pausa.