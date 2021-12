“Per me non conta più. Basta, è finita”. Lite furiosa al GF Vip: cos’è successo

Si scaldano gli animi della casa più spiata d’Italia. Una delle concorrenti ha lanciato una frecciatina affermando che le cose bisogna farle alla luce del sole. A chi era riferito e a cosa alludeva?

Lunedì 27 dicembre, dopo la sosta di Natale, il GF Vip 6 tornerà più agguerrito che mai con tantissimi argomenti di cui parlare che non fanno che aumentare a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sta davvero ottenendo un successo straordinario e senza precedenti in questa sesta edizione. Il tutto frutto di un’accurata selezione dei personaggi inseriti nel contesto.

Equilibrio che trova stabilità anche nei litigi, proprio come l’ultimo avvenuto solo poche ore fa dove le protagoniste se le sono dette di tutte i colori. Il malumore è nato forse da un’incomprensione tra le due.

“Le cose si fanno alla luce del sole”, dure accuse al GF Vip 6. Cos’è successo

Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli hanno litigato per l’ennesima volta. Una quiete apparente si era adagiata sui loro animi, troppo diversi per poter fingere di andare d’amore e d’accordo. L’ex moglie di Pippo Baudo, sfogandosi con Davide Silvestri ha esternato la sua volontà di allontanarsi dalla showgirl dopo aver specificato che la battuta fatta nei suoi confronti era ironica, e sottolineando: “Per me lei è una persona che non conta più. Basta è finita!”.

L’ex moglie di Pago, dopo i consigli di Biagio D’Anelli e Manila Nazzaro ha scelto di avere un faccia a faccia con la cantante, invitandola a portarle rispetto: “Ti vorrei pregare di non farmi più quelle battute”. Ferita e sorpresa, Katia ha avuto uno sfogo con Davide Silvestri, cugino del frontman dei Modà: “Ha cinquant’anni e un figlio a casa. Le cose dovrebbe farle alla luce del sole”.

Katia poi ha proseguito criticandola per il modo in cui si sta comportando con Biagio: “Vorrei ma non posso, è questo il suo motto!”. Poi la risposta alla domanda dell’attore che le ha chiesto per quale motivo si ritrova sempre nelle dinamiche di Miriana: “E’ lei che viene da me. L’ho sempre perdonata e chiesto scusa. Questa volta qua non me l’aspettavo“.