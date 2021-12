Eleonora Daniele, la Rai ha deciso: grande sorpresa per la conduttrice!

Eleonora Daniele premiata dalla Rai con uno speciale previsto per domani, venerdì 24 dicembre: una grande sorpresa per la conduttrice

Eleonora Daniele a Storie Italiane sta facendo molto bene e consegnando grandi soddisfazioni ai vertici Rai. L’ultima puntata, per questa settimana, è fissato per domani, venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia, salvo poi tornare regolarmente la prossima settimana come di consueto dal lunedì al venerdì.

Tuttavia, per gli amanti della conduttrice veneta ci sono buone notizie: con grande sorpresa, infatti, la Daniele sarà presente sullo schermo degli italiani anche la sera della Vigilia.

Eleonora Daniele in seconda serata il 24 dicembre

Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, Eleonora Daniele sarà al timone dello speciale dedicato al Natale, Nella memoria di Giovanni Paolo II, la cui messa in onda è prevista per le 23:45, a cavallo con il 25 dicembre. Insieme alla conduttrice veneta, ci sarà il patron dell’evento, Domenico Gareri.

Eleonora e Domenico non saranno soli perché accompagnati da artisti di importante calibro che allieteranno lo speciale evento. Tra questi, menzionati da TvBlog ci sono: Arisa, appena uscita da Ballando con le stelle 2021 con una vittoria in tasca, Riccardo Fogli e Valerio Scanu che canteranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia e dal coro Harmonia Mundi formato da trenta bambini.