Royal Family, la decisione di Kate Middleton: tutti pazzi di gioia. La duchessa di Cambridge vuole regalare un Natale speciale ai propri figli

Purtroppo anche questo Natale potrebbe non essere come gli altri per i reali di Buckingham Palace. Tutti i classici piani della Regina Elisabetta sono stati sospesi, per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia di Covid. La variante Omicron sta destando grande preoccupazione in Gran Bretagna e per questo bisogna fare attenzione specie durante le festività. Niente riunioni in grande stile all’interno della residenza di Sua Maestà a Sandringham, dove solitamente si tengono le celebrazioni natalizie. Elisabetta II rimarrà nel Castello di Windsor e vivrà le feste con un numero ristretto di parenti, per precauzione.

Queste limitazioni non dovrebbero riguardare però la parte più giovane della Royal Family, e in particolar modo i Cambridge. Kate e William hanno intenzione di regalare un Natale speciale ai loro tre figli e potrebbero decidere di fare un tradizionale viaggio in chiesa a Norfolk il 25 dicembre.

Royal Family, la decisione di Kate Middleton: uno strappo alla regola per regalare un Natale speciale ai figli

Il principe Carlo e sua moglie Camilla, così come la principessa Anna, il principe Edoardo e sua moglie Sophie, hanno accettato altrettanto di annullare il resto delle festività natalizie per ridurre il rischio di diffusione della malattia, su input della monarca.

I genitori di Kate invece, che vivono nel villaggio di Bucklebury, a soli 50 chilometri d’auto dal Castello di Windsor, sono soliti riunirsi alla figlia durante le festività. Usano questo periodo di vacanze per coccolare i nipotini, George, Charlotte e Louis, oltre a trascorrere del tempo con gli altri due figli, Pippa e James Middleton. Per la gioia dei piccoli di casa Cambridge, nonostante le restrizioni, almeno loro potrebbero fare un’eccezione per rimanere uniti in un momento così sentito, specie per i bambini.