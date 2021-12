Charlene di Monaco, la sorpresa spiazza tutti: succederà molto presto. Ogni giorno la telenovela del Principato scrivi capitoli nuovi

Non succederà a Natale, ma molto presto sì. Perché quella che si sta prendendo Charlene di Monaco è solo una pausa di riflessione, ma nei suoi progetti, il primo quello di tornare con la sua famiglia e ricominciare finalmente a vivere nel Principato.

Secondo Stéphane Bern, giornalista che segue le famiglie reali ma è soprattutto amico di famiglia dei Grimaldi, le speranze che possa ricongiungersi al marito e ai due figli sono alte. “Ha passato un anno molto difficile con tutti problemi di salute che ha avuto – ha spiegato al settimanale francese ‘Gala’ – e come chiunque altro nelle sue condizioni, anche lei ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto. Ma sono ottimista“.

Già, ma quali siano le sue condizioni nessuno lo sa. Come nessuno sa con certezza quali problemi di salute abbia accusato la principessa negli ultimi dieci mesi di assenza da Montecarlo. Bern però sa che tutti desiderano il lieto fine: “Anche l’anno del Principe non è stato semplice. Le preoccupazioni per la salute di sua moglie, il dolore per la sofferenza dei figli, la fatica dei doveri istituzionali, le voci su un presunta crisi…. Alberto ha affrontato tutto questo da solo”.

Charlene di Monaco, la sorpresa spiazza tutti: il 2022 comincerà in modo diverso

Un paio di giorni fa, quando a Montecarlo è stato accesso ufficialmente l’albero di Natale anche di fronte ai due figli della coppia, in effetti Alberto non c’era. Lo hanno sostituito le due sorelle, Caroline e Stéphanie, che in tutti i modi negli ultimi mesi hanno cercato di alleviare la sofferenza dei due bambini per l’assenza della madre.

Bern che lo conosce bene però non ha dubbi sul fatto che il principe saprà come rimediare: “Il suo coraggio non mi stupisce. Alberto ha sempre avuto la capacità di prendere i problemi di petto. Nei mesi scorsi sono stato a stretto contatto con lui e ripeto: so che non è stato un anno affatto semplice. Gli manca sua moglie: la ama profondamente e ha bisogno di averla al suo fianco”.