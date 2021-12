WhatsApp, come uscire da un gruppo senza che nessuno se ne accorga: è facilissimo

Spunta su WhatsApp un trucco per uscire da un gruppo senza che nessuno se ne accorga. Andiamo a vedere come sarà possibile applicarlo.

Spesso i gruppi di WhatsApp possono essere davvero fastidiosi, ma uscire non ci fa sentire a nostro agio. Infatti spesso chi esce dalle chat con tante persone è soggetto a critiche, però esiste un trucco che vi permetterà di abbandonare la conversazione senza che nessuno se ne accorga. Il trick è molto semplice e potrà essere utilizzato da qualsiasi tipo di utente. Andiamo quindi a vedere come evitare che gli altri contatti vedano la nostra uscita dal gruppo.

Prima di tutto bisognerà strisciare la chat del gruppo verso sinistra facendo comparire le opzioni a lui relative. Giunti qui troverete il menu della conversazione e tra le opzioni potrete scovare ‘Disattiva Notifiche‘. Una volta cliccato qui dovrete solamente disattivare le notifiche per ‘Sempre‘ ed il gioco è fatto. Così facendo infatti non vi apparirà più l’alert riguardante quel gruppo.

WhatsApp, aggiornata la versione pc: le novità per gli utenti

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.