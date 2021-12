Oggi è un volto TV amatissimo e sta con una splendida donna: lo riconosci?

Il bambino nella foto oggi è un modello di successo e conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano che spera di continuare a vederlo sul piccolo schermo.

Il protagonista di oggi è nato a Maratea il 31 luglio 1990. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico si è trasferito a Roma, dove si è iscritto all’Università alla Facoltà di Giurisprudenza. A causa degli impegni lavorativi e alla sua vera passione, il mondo dello spettacolo, non ha terminato gli studi anche se tutt’oggi non ha mai nascosto che il sogno nel cassetto è diventare avvocato.

Prima di diventare l’uomo dello spettacolo che tutti conoscono, ha svolto diversi lavori tra cui il cameriere in una discoteca, il bagnino ed anche il ballerino. Quest’ultima esperienza gli valse a ricevere il primo ruolo in TV a I Migliori Anni, trasmissione condotta da Carlo Conti. Da quel momento in poi ha inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel 2013 riceve un’offerta di lavoro da Striscia La Notizia, dove ha svolto il ruolo di primo velino del programma insieme a Elia Fongaro. Cinque anni più tardi è stato protagonista a Uomini e Donne, dove ha svolto il ruolo di corteggiatore di Teresa Langella.

Oggi è un conduttore televisivo amatissimo dal pubblico: lo riconosci?

La scolta decisiva arriva a settembre 2020 quando entra a far parte del cast del GF Vip. Il percorso nella casa più spiata d’Italia lo ha visto vivere alti e bassi in modo particolare sul fronte sentimentale. Dopo una cotta per Elisabetta Gregoraci, a mandare in tilt il suo cuore è stato l’ingresso di Giulia Salemi.

Tra loro è stato amore a prima vista e, dopo quasi due anni di fidanzamento sembra che i due abbiano intenzione di convolare a nozze. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Pierpaolo Pretelli.