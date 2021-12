Michelle Hunziker perde colpi: la mazzata stende i suoi fan

Un brutto colpo per i fan di Michelle Hunziker di fronte ad una sconfitta non da poco: la conduttrice italo-svedese perde colpi!

Ieri sera, domenica 19 dicembre, è andata in onda l’ultima puntata del talent show guidato da Michelle Hunziker: All Together Now 4. La trasmissione ha collezionato ottimi dati in fatto di ascolti: 2.031.000 spettatori pari al 13% di share. Tuttavia, non sono di certo i migliori. L’anno scorso, infatti, l’ultima puntata del talent è andata in onda sabato 12 dicembre ed è stata seguita da 3.784.000 spettatori con uno share del 18.7%, battendo a mani basse la Festa di Natale di Telethon.

Quello di ieri è un risultato storico perché Amadeus è tornato alla ribalta con I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Telethon che hanno conquistato 3.781.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Tutti gli ascolti di domenica 19 dicembre

La Rai può tirare un sospiro di sollievo con gli ascolti di ieri sera, domenica 19 dicembre, oltre all’eccellente risultato ottenuto con I Soliti Ignoti, anche su Rai 2, NCIS Los Angeles ha raccolto 983.000 spettatori con il 4.1%. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 752.000 spettatori con il 3.4%. Per concludere, invece, Rai Tre ha raccolto ben 2.448.00 spettatori con il 10.4% di share con Che Tempo Che Fa e 1.577.000 spettatori con il 8.8% di share con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo.

Per quel che riguarda le reti Mediaset, Rete 4 ha raccolto 634.000 spettatori con il 3.5% di share per Controcorrente Prima Serata e 900.000 spettatori con il 4.6% di share su Italia 1 con Freedom – Oltre il Confine.