Amadeus contro Francesco Monte: botta e risposta infuocato su Sanremo – VIDEO

L’esclusione da Sanremo è stata scottante per Francesco Monte che ha scatenato la polemica, ma Amadeus l’ha subito messo al suo posto

Non appena fu comunicata la lista dei big in gara a Sanremo 2022, sono scoppiate le polemiche in giro per il web. Dapprima i Jalisse e poi, in maniera più velata, quella di Francesco Monte che ha attaccato l’ingresso di un’altra concorrente in gara.

Come avevamo già raccolto, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne commentò un post de Il Menestrelloh in cui Ana Mena esulta per la sua partecipazione al Festival: “Ma cosa ci sta????? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti, cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.

Amadeus risponde con eleganza alle polemiche di Francesco Monte

Amadeus lancia una frecciatina a Francesco Monte e alla sua polemica campata in aria.

Perché l’arco ce l’ha Ama.#SanremoGiovani #Sanremo2022 #AnaMena pic.twitter.com/MJqTXBSTvw — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 15, 2021

Quando Amadeus ha presentato Ana Mena e la sua canzone ha puntualizzato proprio sulla nazionalità della cantante in gara: “Tu sei di Malaga, giusto? Non sei il primo caso, è passato Luis Miguel nell’85, Lola Ponce ha vinto nel 2009 e noi siamo felicissimi che una cantante spagnola possa omaggiare la canzone italiana”.

