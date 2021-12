Charlene di Monaco crolla definitivamente: tutta colpa del nuovo arrivo a Corte

Si infittisce il mistero intorno al crollo definitivo di Charlene di Monaco. Andiamo a vedere l’ultima indiscrezione: un nuovo arrivo l’ha scossa.

Nell’ultimo anno ha fatto scalpore la storia drammatica di Charlene di Monaco. La principessa monegasca è triste e da mesi lotta contro gravi problemi di salute, con tanti che non considerano la parte più fragile ed esposta ossia i gemellini Jacques e Gabriella, avuti con Alberto di Monaco. Attualmente Charlene è in Svizzera in una clinica. Recentemente si era recata in Sudafrica dove aveva subito una delicata operazione otorino-laringoiatrica, per un grave problema mai specificato.

In molti hanno parlato persino di un tumore, ma l’ipotesi non è mai stata confermata. Il ritorno a corte poi è durato pochissimi giorni, con la Principessa che non è più riuscita a reggere le pressioni della vita da reale. Da qui è partita la fuga in Svizzera, con Charlene che starebbe lottando contro la depressione ed una grave dipendenza da psicofarmaci. Stando all’ultima indiscrezione la principessa avrebbe addirittura il volto sfigurato, dopo un intervento chirurgico andato male.

Charlene di Monaco, i media rivelano: “Contraccolpo emotivo e psicologico”

Stando ad alcuni esperti francesi, dopo l’intervento chirurgico Charlene avrebbe subito dei forti contraccolpi emotivi e psicologici, patiti anche dai figli. Lo stesso Alberto ha rivelato ai media: “Hanno reagito bene al nuovo distacco. Capiscono che la madre ha bisogno di riposare e la sostengono nella sua convalescenza“. Queste parole confermano però lo stato in cui Charlene è tornata dal Sudafrica.

Al momento quindi i gemellini ora studiano a casa, insieme a 4 compagni. Inoltre gli stessi maestri li visitano abitualmente per “coccolarli”. Sui quotidiani transalpini si legge: “L’ultima richiesta di Charlene è stata quella di aver chiesto una presenza femminile a corte per sostenere i bimbi“, per questo motivo a corte sono arrivate le zie Stephanie e Carolina. Stando ai notiziari di gossip, proprio l’arrivo di quest’ultima avrebbe causato il crollo emotivo della Principessa.