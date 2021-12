Regina Elisabetta, arriva una mazzata tremenda: tutta colpa del Covid e a breve potrebbero esserci altre novità in tal senso

Si sta avvicinando la festività natalizia e anche a Buckingham Palace iniziano i preparativi. Da sempre il Natale è uno dei momenti più importanti dell’anno per la Regina Elisabetta, perchè è un modo per poter riunire tutta la famiglia al gran completo. Sua Maestà trascorre tradizionalmente questo periodo nella sua tenuta di Sandringham, dove è raggiunta da altri membri della Royal Family. Tuttavia questo cerimoniale potrebbe subire una nuova variazione per il secondo anno consecutivo. Il motivo è legato alle misure per il contenimento della pandemia di Covid, tornata a livelli di guardia dopo i contagi con la variante Omicron. Questo sarà tra l’altro anche il primo Natale per Elisabetta II senza il suo amato marito, il principe Filippo.

Parlando durante una visita a una clinica per le vaccinazioni vicino a Paddington, a ovest di Londra, Boris Johnson ha affrontato il tema delle restrizioni dovute al coronavirus.

“Durante la pandemia ho fatto molta fatica a sottolineare al pubblico che dobbiamo guardare avanti e prendere tutte le misure necessarie per fronteggiare questa emergenza“.

“Pensiamo che l’accelerazione della campagna di richiamo per il vaccino sia il giusto approccio“.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, durissima accusa al principe Harry: “Danneggia tutti!”

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco sfigurata a vita? La tragica indiscrezione

Royal Family, clamorosa decisione: rischia di ‘saltare’ il programma di Natale per colpa del Covid

Per ora non sono previsti dei lockdown integrali in Gran Bretagna durante la fase delle feste. La stessa famiglia reale ha approvato questo tipo di approccio, ma deve fare i conti con le condizioni della monarca. La regina è stata ricoverata a novembre per un malessere e i medici da quel momento le hanno consigliato di aumentare le fasi di riposo.

Nonostante questo, secondo una fonte del Mirror: “Elisabetta ha detto a tutti che si sente molto meglio ultimamente e non vede l’ora di accogliere i suoi cari per Natale. Come molte altre famiglie, questa sarà la prima volta che Sua Maestà potrà riunirsi con i familiari allargati per la prima volta da due anni a questa parte“.

Il giornale ha riferito che la monarca avrebbe dovuto recarsi a Sandringham intorno al 17 dicembre. Purtroppo l’emergere della nuova variante Omicron ha sollevato dubbi sul fatto che il Natale possa svolgersi come previsto. I reali si uniscono tradizionalmente alla regina nella sua tenuta di Norfolk. Il 25 dicembre i membri della Royal Family si recano alla chiesa di Santa Maria Maddalena, con enormi folle all’esterno ad aspettarli.

La paura è che come lo scorso anno tutto il programma possa saltare a causa del Covid, costringendo tutti ad un altro Natale isolato come nel 2020.