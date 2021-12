Pomeriggio Cinque, stop a Barbara D’Urso: le rivoluzioni del programma

Mancano pochi giorni alla sostituzione di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, che avrà una nuova conduttrice: ecco di chi si tratta e quali novità porterà nel contenitore pomeridiano di news di Canale 5.

Come già ampiamente annunciato, a partire dal 20 dicembre Pomeriggio Cinque non avrà più Barbara D’Urso come conduttrice. Secondo quanto annunciato da Mediaset, fino al 17 gennaio andrà in onda la versione natalizia del programma, che promette tante novità, sia per quanto riguarda lo studio che per i contenuti del programma.

Per quattro settimane la conduttrice del programma di Barbara D’Urso sarà Simona Branchetti. È una giornalista del TG5, che quest’estate è già condotto Morning News, con buoni risultati di ascolti. In molti si sono chiesti se Mediaset stia cercando l’erede della regina del pomeriggio di Canale 5: non resterà che aspettare.

Pomeriggio Cinque, le novità della nuova conduttrice

Il Pomeriggio Cinque che verrà condotto durante il periodo natalizio avrà diverse rivoluzioni che accompagneranno la nuova conduttrice. Simona Branchetti si porterà dietro diverse persone del cast del TG5, così come ha fatto con il programma che le è stato assegnato quest’estate. La diretta sarà trasmessa dallo studio di Morning News.

Pomeriggio Cinque, infatti, si sposterà nello Studio 15 di Cologno Monzese. Quasi sicuramente, non ci saranno più i tavoli che stanno caratterizzando questa stagione del programma. Per quanto riguarda la scaletta, si annunciano numerose novità: si sussurra che Simona Branchetti avrebbe intenzione di cucire il programma intorno a sè.

