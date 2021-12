Manuel Bortuzzo, il gesto commuove tutti: è accaduto questa notte – VIDEO

Manuel Bortuzzo, il gesto commuove tutti: è accaduto questa notte. Il nuotatore ha mandato in visibilio tutti i telespettatori

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta tenendo banco all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality Mediaset per eccellenza si regge sulla love story dei due ragazzi, il nuotatore e la principessa. Un tira e molla iniziato fin da settembre, che ha vissuto alti e bassi veramente agli antipodi. Dall’innamoramento iniziale fino al crollo emotivo della giovane nobile, sentitasi respinta dall’ex componente della nazionale di nuoto. Ora sembra che le cose siano nuovamente cambiate, con la passione che sembra finalmente pulsare nel cuore della coppia.

Dopo aver capito i suoi errori, Bortuzzo ha confidato alla Selassié:

“Sento che le cose sono cambiate e finalmente ci siamo compresi. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così“.

Poi aggiunge: “Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male. Infatti non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te’. Però tante cose mi hanno fatto male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così’. Ed è per questo che mi nascevano tremila pensieri. D’ora in poi in me avrai un punto di riferimento”.

Manuel Bortuzzo, il gesto commuove tutti: insieme a Lulù nella Love Boat – VIDEO

A sugellare la nuova unione di Manuel e Lulù ci sono state anche delle frasi davvero al miele. I ragazzi hanno confessato reciprocamente di amarsi, mandando in visibilio i telespettatori da casa. Inoltre, grazie ad una concessione degli organizzatori del GF Vip, i due hanno potuto trascorrere una notte insieme nella Love Boat. In quelle dolci ore è successo davvero la qualunque. A commuovere Lulù è stato un gesto davvero dolcissimo del ragazzo di Trieste. Il nuotatore si è improvvisato musicista, suonando al pianoforte un pezzo di Ultimo, dedicato alla sua metà. Al bell’episodio è seguito un brindisi romantico e una serie di baci davvero tenerissimi. Il tutto è visibile nel video qui sopra, particolarmente apprezzato anche sui social.