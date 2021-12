Green pass falsi con i dati rubati alle farmacie: i certificati superavano il controllo delle app

Green pass falsi, ma in grado di superare i controlli delle app di verifica. Su delega della Procura di Napoli sono state eseguite 40 perquizioni locali e 67 sequestri preventivi, nell'ambito di un'indagine volta a smantellare un giro di certificazioni verdi ricevute senza mai aver effettuato il vaccino o il tampone. Una banda di 15 hacker sottraeva le credenziali delle farmacie per poi accedere ai sistemi sanitari regionali e vendere il Green pass in rete. 120 sono i passaporti vaccinali che risultano acquistati. L'indagine è stata eseguita dalla polizia.