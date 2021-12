Cashback, la decisione fa felici gli italiani: sarà un super Natale

Spunta una clamorosa decisione sul cashback per tutti gli italiani in vista di Natale. Andiamo a vedere cosa succederà a breve.

Il Governo Conte nel corso del 2020 ha lanciato il piano Cashback per lottare contro l’evasione ed incentivare i pagamenti con carta di credito. Con l’arrivo di Mario Draghi, però questo programma è saltato. Infatti ad oggi gli italiani potranno usufruire del piano di rimborso solamente se sono in possesso di Postepay.

Infatti Poste Italiane è in grado di garantire un rimborso del 10% in ogni negozio associato. Per ogni acquisto del valore di 10 euro, i consumatori avranno 1 euro restituito sulla carta. Inoltre i possessori della carta potranno accumulare fino a 10 euro al giorno. Andiamo quindi a vedere gli utenti come potranno accedere al piano, stesso all’interno dell’applicazione della carta di Poste Italiane.

Cashback, il piano è attivabile solamente con Postepay: come fare

Quindi ad oggi solamente gli utenti di PostePay potranno accedere al programma dei rimborsi. Infatti qualora non l’avessero fatto, gli utenti devono scaricare l’app ufficiale della carta ricaricabile su Android o su iPhone. Inoltre al momento del pagamento, i possessori della carta dovranno completare il pagamento mostrando il codice QR in app. Inoltre sarà possibile accumulare il piano rimborsi solamente tramite uno dei negozi partner di Poste Italiane aderenti all’iniziativa.

Quindi il ritorno del piano rimborsi di Poste Italiane e di Postepay, è una valida alternativa al cashback di Stato. Infatti il provvedimento lanciato da Giuseppe Conte è stato prima rimandato e poi cancellato da Mario Draghi. L’iniziativa è prevista sino al prossimo 31 Dicembre. Quindi potranno beneficiare dei rimborsi con Poste Italiane tutti i clienti di Postepay, sia coloro che hanno la versione Standard, sia coloro che hanno la Evolution con codice Iban.