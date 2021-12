Alberto Matano, il duro sfogo: “Questa storia fa male”. Che cosa è successo

Alberto Matano è rimasto sgomento durante La vita in diretta, quando si è parlati della storia familiari della nota attrice. Il conduttore è rimasto senza parole, ammettendo che questa è una storia che fa male.

Alberto Matano sta riscuotendo un importante successo con il programma La vita in diretta, superando negli ascolti anche la rivale Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio Cinque. Il conduttore predilige dare molto spazio alla cronaca, ma senza dimenticare mai l’aspetto umano, e soprattutto, lasciando molto spazio al contradditorio.

Durante la puntata del 15 dicembre, è stato dedicato un ampio spazio a Gina Lollobrigida. Da quanto nella vita della diva è entrato il tuttofare Andrea Piazzolla, suo figlio ed il nipote lamenterebbero una folle dissipazione del patrimonio. Per questo motivo, il factotum risulta coinvolto in due processi giudiziari.

Alberto Matano si fa coinvolgere in studio: la storia

Gina Lollobrigida ha sempre difeso Andrea Piazzolla, spiegando che lui è come un figlio. Per quanto riguarda invece il vero figlio Andrea Milko Skofic ed il nipote Dimitri, l’attrice ha solo parole velenose: ha deciso di non volerli vedere mai più. I familiari non dovrebbero commentare come lei spende i suoi soldi, o i regali che decide di elargire al suo tuttofare.

Il 15 dicembre, Piazzolla si è collegato con lo studio de La vita in diretta ed ha pianto tutto il tempo, spiegando che in questi giorni Gina non sta bene: lui le è stato accanto tutto il tempo. La diva potrebbe anche meditare di lasciare l’Italia, e starebbe soffrendo molto per questa situazione. Anche Alberto Matano è sgomento: “Questa storia fa male“.