Charlene di Monaco, altro aggiornamento sulle sue condizioni: che mazzata per tutti i suoi fan. La principessa non è ancora tornata in piena salute

Tutti pensavano che il suo ritorno a novembre nel Principato avesse segnato la fine di una bruttissima parentesi personale. Purtroppo per Charlene di Monaco i guai fisici e psicologici sono ancora lontani dall’essere risolti. La principessa ha dovuto abbandonare nuovamente la sua residenza per ricoverarsi in una clinica specializzata in Svizzera, per proseguire il percorso di riabilitazione. Dopo i mesi trascorsi in Sud Africa da marzo 2021, il peggio non è ancora alle spalle.

Il principe Alberto II ha sempre cercato di mantenere alto il muro della privacy su cosa stesse accadendo, ma le voci sulla stampa specializzata continuano a susseguirsi.

L’ultima voce, proveniente da una blogger spagnola che si occupa di vicende reali, parla di un problema piuttosto grave. Charlene sarebbe stata sfigurata da un intervento di chirurgia estetica al volto.

Charlene di Monaco, altro aggiornamento sulle sue condizioni: i figli hanno festeggiato il loro compleanno senza la mamma

In questi giorni i piccoli Jacques e Gabriella hanno festeggiato la loro festa di 7 anni. Una celebrazione piuttosto triste perchè trascorsa senza la mamma. Il principe Alberto ha concesso per l’occasione un’intervista all’edizione online di Paris Match.

“In questo periodo delicato io e i miei figli siamo circondati e sostenuti dalla nostra famiglia, a cominciare dalle mie sorelle Carolina e Stephanie. Siamo molto felici e grati per questa unità e supporto familiare“.

Poi entrando nello specifico della situazione di Charlene aggiunge: “I ragazzi hanno reagito bene al nuovo distacco. Capiscono che la madre ha bisogno di riposare e la sostengono nella sua convalescenza mandandole tanto amore”.