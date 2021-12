Studenti occupano il liceo Plauto a Roma, interviene la polizia: ragazzo afferrato al collo

Questa mattina due ragazzi sono stati fermati davanti al Liceo Plauto a Roma, in seguito a una protesta organizzata dagli studenti. “Da mesi gli studenti sono in protesta a Roma, tra picchetti, scioperi e manifestazioni. Mai nessuna risposta dalle istituzioni - si legge in un comunicato diffuso dagli studenti di Osa - Questa mattina, al liceo Plauto, di fronte alla richiesta di assemblea straordinaria, due nostri attivisti sono stati portati via dalla polizia e in questo momento sono chiusi dentro la scuola. È inaccettabile questo livello di repressione. Risponderemo con la lotta”.