Pregliasco parla ai no-vax durante la manifestazione: “Sarà difficile convincerli”

Il virologo Fabrizio Pregliasco si è recato alla manifestazione no vax all'arco della Pace a Milano per provare a dialogare con i presenti a proposito dell'efficacia del vaccino anti-covid. "Ho voluto vedere e sentire dal vivo quelle che sono le problematiche - ha detto ai giornalisti - perché è importante parlare, confrontarsi. Sarà difficile convincerli dell'efficacia del vaccino, ma ci sarà un incremento di contagi. A Natale, stando ai numeri di oggi, avremo 30mila casi. Il vaccino è l'unica arma per fronteggiarli."